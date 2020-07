Football

Unai Emery est le nouvel entraîneur de Villarreal

L’ex-entraîneur du PSG et d’Arsenal a signé un contrat de trois ans avec le club espagnol.

L'ancien entraîneur basque du Paris Saint-Germain Unai Emery sera le nouvel entraîneur de Villarreal, qui a limogé le technicien Javi Calleja lundi, a annoncé le club ce jeudi via communiqué.

Après avoir officié à l'étranger sur les bancs du Spartak Moscou (mai 2012–novembre 2012), du Paris Saint-Germain (2016-2018) et d'Arsenal (2018-2019), Emery, natif de Fontarrabie, au Pays Basque, rentre donc en Espagne, où il a déjà entraîné Almeria (2006-2008), Valence (2008-2012) et Séville (2013-2016).

A Arsenal, le Basque a été embauché avec la lourde mission de succéder au légendaire entraîneur français Arsène Wenger, qui avait passé 22 ans sur le banc des Gunners... mais n'a duré qu'une saison et demie.

Qualifié pour la Ligue Europa

Une compétition qu'il connaît bien: à la tête du Séville FC, le volubile Emery a remporté trois Ligues Europa consécutives entre 2014 et 2016, ce qui a permis au club andalou de se targuer d'avoir le plus beau palmarès de la compétition... et qui a ouvert les portes de clubs prestigieux au technicien basque.