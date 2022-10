Football : Unai Emery quitte Villarreal pour Aston Villa

L’Espagnol succédera à Steven Gerrard

Une demi-finale de Champions League

À 50 ans, Emery va découvrir le neuvième club de sa carrière, après avoir notamment entraîné le PSG, avec lequel il a remporté la Ligue 1 en 2018, deux Coupes de la Ligue (2017 et 2018) et deux Coupes de France (2017 et 2018), et Arsenal de 2018 à 2019.