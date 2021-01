La France vient d’instaurer une obligation de présenter un test PCR négatif pour entrer sur son territoire, sauf pour les frontaliers et les personnes arrivant en voiture ou en train. L’Allemagne oblige aussi tout voyageur à enregistrer son arrivée en ligne et impose un test de dépistage. Les exigences sont quasi identiques en Italie, avec enregistrement en ligne et présentation d’un test négatif. En Suisse? Pour l’heure, rien de tout ça.