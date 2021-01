Football américain : Une 10e présence au Super Bowl pour Tom Brady

La star de NFL a mené Tampa Bay à la victoire contre Green Bay et prendra part au combat des chefs le 7 février, contre le tenant du titre Kansas City.

Chiefs-Buccaneers sera l’affiche alléchante du 55e Super Bowl: Kansas City a écarté Buffalo (38-24) dimanche et défendra son titre contre Tampa Bay, qui s’est imposé à Green Bay (31-26) plus tôt et jouera cette finale à la maison, le 7 février.

«Cela a été un long processus pour toute l’équipe, et aujourd’hui, c’était juste un grand effort collectif. Notre jeu a été sporadique, mais la défense est montée en puissance et nous allons en avoir besoin à nouveau dans quelques semaines», a commenté Brady.

Brady comme Manning?

La star de 43 ans, qui a quitté les New England Patriots en mars dernier après vingt ans d’exploits et de records en NFL, pourrait devenir le deuxième quarterback de l’histoire à mener deux différentes franchises au titre, après Peyton Manning champion avec Indianapolis (2007) puis Denver (2016).

Son duel de vétérans avec Aaron Rodgers, de six ans son cadet et probable futur MVP de la saison, promettait d’envelopper de suspense ce choc. Ce fut le cas.

Après une course de 20 yards de Leonard Fournette qui a remis les Bucs devant au score (14-7), Brady a réussi un premier break, juste avant la sirène annonçant la pause, en délivrant une passe superbe à Scotty Miller (21-10). Et en début de 3e quart-temps, il a trouvé Cameron Brate pour son 3e touchdown.

Mahomes impérial

Il s’y est approché à 26 yards, mais au lieu de le laisser lancer une 4e et dernière tentative, son équipe a choisi d’ajouter trois points sur tir au but, ne faisant que réduire l’écart au score. Un choix tactique peu compréhensible.

Et après deux autres «TD» à la course de Darrel Williams et Clyde Edwards-Helaire, Mahomes a ensuite envoyé deux fois Travis Kelce dans la zone pour donner une avance plus confortable au score (38-15) en début de 4e quart-temps.