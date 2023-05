Retraite: Une 13e rente AVS pour les faibles revenus

Alors que les deux chambres avaient refusé en mars l’initiative de l’Union Syndicale Suisse visant à verser une 13e rente AVS aux retraités, les conseillers aux États Beat Rieder (Centre/VS) et Melanie Mettler (Vert’lib/BE) proposent un contre-projet qui viserait uniquement les revenus les plus faibles, écrit le Tages Anzeiger mardi.

Concrètement, la rente actuelle serait augmentée de 100 francs et concernerait toute personne à l’AVS gagnant au maximum 1700 francs par mois, soit environ 25% des retraités.

Le peuple se prononcera sur l’initiative des syndicats en mars 2024, mais le contre-projet sera débattu au Conseil des États le 6 juin prochain. Selon les initiants, cette solution a plus de chances de passer. La motion a en effet été signée par les membres du PS, des Verts et du Centre, mais aussi par des représentants du PLR et de l’UDC.