Une 2 CV en bois unique au monde va être vendue aux enchères en France

Une Citroën 2 CV en bois, estimée entre 150’000 et 200’000 euros, sera vendue aux enchères, le 4 juin en France, ont annoncé mercredi les commissaires-priseurs, Aymeric et Philippe Rouillac. «C’est la seule voiture en bois au monde en parfait état de fonctionnement. C’est une vente hors-norme. C’est à la fois une voiture unique et une œuvre d’art», a affirmé Aymeric Rouillac.

«J’y ai passé cinq ans de ma vie, 5000 heures de travail»

La carrosserie de la 2 CV, de type AZKA et datant de 1955, a été entièrement réalisée en bois fruitier par le menuisier et charpentier français Michel Robillard. «La Belle Lochoise» est constituée de noyer pour les ailes, de poirier et pommier pour la carrosserie, ainsi que de merisier pour les portes et coffre.