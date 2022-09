Session: Une 2e expertise pour libérer un détenu soupçonné de terrorisme

L’ancienne conseillère d’État vaudoise a rappelé l’attaque de Morges en septembre 2020, lorsqu’un jeune homme avait été poignardé à mort dans un restaurant, pour des motivations terroristes. «Le meurtrier présumé venait de sortir de prison sur la base d’une expertise psychiatrique favorable. Or, le Service de renseignement et le Ministère public de la Confédération l’avaient tous deux identifié comme dangereux pour la sécurité publique, a-t-elle rappelé. Néanmoins, seul l’avis du psychiatre a été requis et retenu. Or celui-ci a estimé que des mesures ambulatoires suffisaient. On a vu le résultat.»