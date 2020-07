Coronavirus en Suisse

La deuxième vague nous guette: voici les mesures qui planent sur le pays

Retour du télétravail et de l’interdiction de rassemblements: la task force scientifique de la Confédération préconise de serrer à nouveau la vis si les cas d’infections au Covid-19 continuent d’augmenter.

Super-propagations en Suisse alémanique

«Du moment que les nouvelles infections dépassent les 100 cas par jour, il faut revenir en arrière», estime-t-il. Les entreprises devraient alors, par exemple, réintroduire le travail à domicile. Les clubs et les discos devraient à nouveau fermer leurs portes et les grands rassemblements devraient eux aussi être à nouveau interdits. Trois cas de super-propagations survenus à Olten (SO), Zurich et Spreitenbach (AG) ont d’ores et déjà incité plusieurs boîtes de nuit zurichoises à rester fermées ce week-end. Les autorités zurichoises et argoviennes ont par ailleurs annoncé des contrôles plus stricts, pour éviter tout nouveau foyer d’infections.