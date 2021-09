Coronavirus : Une 3e dose «pas recommandée» pour l’instant par l’OFSP

L’OFSP constate une baisse de tous les indicateurs de la pandémie de Covid-19 en Suisse mais reste prudent avec l’arrivée de l’automne.

«Tous les indicateurs sont à la baisse. L’incidence est analogue à celle des autres pays d’Europe à l’exception de la Grande-Bretagne», a constaté ce mercredi Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP, devant les médias à Berne. La responsable précise que les hospitalisations, les patients en soins intensifs et les décès sont aussi en diminution. «Les personnes hospitalisées sont en majorité jeunes et non vaccinées», a-t-elle précisé. La Suisse a enregistré un peu moins de 1500 cas et 39 hospitalisations en 24 heures.