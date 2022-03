Netflix : Une 3e et une 4e saison pour «Mes premières fois»

La série comique américaine va se poursuivre. De nouveaux épisodes seront diffusés dès l’été 2022 sur la plateforme de streaming.

Grâce à son succès, le feuilleton est aussi reconduit pour un quatrième et dernier volet, prévu pour 2023. «Mes premières fois» raconte la vie de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une lycéenne d'origine indienne partagée entre ses obligations culturelles et son quotidien d'adolescente américaine. Elle explore entre autres les thèmes de l'amitié, du deuil et de la découverte de la sexualité.