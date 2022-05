vaccination Covid-19 : Une 4e dose cet automne? L’OFSP décidera avant l’été

Les recommandations concernant la vaccination ont été mises à jour, mais seulement pour «les personnes dont le système immunitaire est très affaibli».

«Il n’est pas nécessaire que le grand public reçoive une vaccination de rappel supplémentaire dans la situation actuelle», dit d’emblée l’OFSP. Pour la suite, à savoir l’automne et l’hiver, «la population sera informée d’ici les vacances d’été», dit l’office, qui entrevoit deux scénarios: «Il se peut qu’une vaccination de rappel supplémentaire soit recommandée aux personnes vulnérables, à savoir les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de certaines maladies chroniques, mais il est aussi possible qu’elle soit prévue pour toute la population».