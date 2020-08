Peine capitale : Une 5e exécution fédérale en deux mois aux États-Unis

Le gouvernement du président républicain Donald Trump, partisan de la peine de mort, a décidé il y a un an de renouer avec les exécutions fédérales.

Aux États-Unis, les crimes sont généralement jugés par les tribunaux des États, mais la justice fédérale est saisie des cas les plus graves, ou comme ici, commis entre plusieurs juridictions. (Image d’illustration)

Aux États-Unis, les crimes sont généralement jugés par les tribunaux des États, mais la justice fédérale est saisie des cas les plus graves, ou comme ici, commis entre plusieurs juridictions. Elle prononce rarement des peines de mort et exécute encore plus rarement les condamnés. De 1988 à 2003, seuls trois condamnés ont été exécutés au niveau fédéral, puis aucun pendant 17 ans.