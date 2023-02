France : Une 5e journée de mobilisation aura lieu le 16 février

Les huit principaux syndicats de France se sont accordés sur une nouvelle journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, le jeudi 16 février, les syndicats entendant maintenir la pression sur le gouvernement d’Emmanuel Macron après la manifestation annoncée samedi.

Mouvement reconduit chez TotalEnergies

La troisième journée de mobilisation, mardi, a réuni 757’000 personnes selon le Ministère de l’intérieur, «près de deux millions» selon les organisateurs. Une quatrième journée est prévue ce samedi 11 février dans toute la France. Les syndicats espèrent une mobilisation plus forte vu que les précédentes journées d’action ont été menées en semaine.

Deux premières journées de manifestations les 19 et 31 janvier avaient réuni chaque fois plus d’un million de protestataires selon la police, plus de deux millions selon les organisateurs, contre ce projet impopulaire dont la mesure phare est un recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, dans un pays de quelque 67 millions d’habitants.