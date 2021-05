Droits d’auteur : Une actrice accuse TikTok de lui avoir volé sa voix

Une Canadienne est devenue à son insu l’interprète de l’app de messagerie vidéo

Bev Standing a découvert l’existence de l’app TikTok de manière improbable. Son entourage lui a appris qu’on retrouvait souvent sa voix dans des vidéos virales. Et cela s’explique facilement: l’éditeur de l’app a utilisé son timbre vocal pour son outil nord-américain permettant de transcrire automatiquement n’importe quel texte en paroles. «Quand j’ai réalisé que vous pouviez me faire dire ce que vous vouliez, je me suis en quelque sorte énervée», a confié Bev Standing à «The Telegraph».