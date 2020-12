Série : Une actrice de «Fear The Walking Dead» menacée de mort

Certains fans de la série n’ont pas fait la différence entre la jeune Alexa Nisenson et son personnage de Charlie. L’actrice et sa famille ont craint pour leur vie.

«À cette époque, je n’avais que 11 ans et quand j’allais sur Instagram ou Twitter, je voyais des centaines, voire des milliers de commentaires qui disaient: «Je te déteste! Tu as tué Nick!» Je répondais que je comprenais, que ça avait été terrible pour moi aussi», a raconté l’actrice dans le podcast «Talk Dead to Me». Seulement, les choses sont devenues plus difficiles à gérer pour Alexa quand des gens ont commencé à la menacer personnellement. «Quelqu’un a trouvé mon adresse et a dit qu’il allait venir chez moi et me tuer et c’était effrayant pour ma famille et moi. Je ne m’attendais vraiment pas à ce que ça atteigne un tel niveau», s’est-elle souvenue.