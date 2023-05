Ashley Johnson, de The Last of Us, terrorisée par son ex

Ashley Johnson : Une actrice de «The Last of Us» terrorisée par son ex

L’actrice américaine Ashley Johnson a très peur pour sa sécurité, ainsi que pour celle de sa famille. Getty Images via AFP

Ashley Johnson, qui incarne Anna, la mère d’Ellie dans la série à succès «The Last of Us», est dans la tourmente depuis quelque temps. Selon The Blast, l’actrice est la cible de son ex, l’écrivain et producteur Brian Wayne Foster, qui ne cesse de la terroriser.

L’Américaine de 39 ans a donc fait appel à la justice, afin d’obtenir un ordre d’éloignement contre lui. Dans sa plainte, Ashley explique que son ancien fiancé a changé les mots de passe des caméras de surveillance de sa maison à Los Angeles, après une grosse bagarre. Du coup, elle ne se sent plus en sécurité chez elle. Ashley pense que Brian «est capable de tuer» ou de lui faire du mal à elle et à ses proches. Mais ce n’est pas tout. La comédienne a aussi fait savoir qu’elle avait bénéficié d’une ordonnance de protection d’urgence émise par la police, le 15 mai 2023. La raison? L’Américain de 40 ans aurait tenté de lui extorquer 150’000 dollars. Il l’aurait aussi insultée à maintes reprises, serait «très déséquilibré mentalement» et accro à la drogue.

Quand ils vivaient ensemble, depuis 2012, Brian «cassait pratiquement tous les jours des verres, claquait les portes», selon les dires d’Ashley. Il avait aussi «une paranoïa croissante et une incapacité à se rendre compte de la réalité». Elle essayait de rompre avec lui depuis deux ans et demi et leur relation s’est enfin terminée en mai 2023. Le tribunal du comté de Los Angeles a donc entendu l’appel de la malheureuse. Brian a désormais l’interdiction s’approcher à moins de 500 mètres de la maison de son ex et à moins de 100 mètres de leurs deux chiens. Une audience officielle est prévue en juin 2023.