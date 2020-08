Lauren Wambles, alias Aubrey Gold, a déjà six arrestations à son actif.

Trois personnes ont été arrêtées pour le meurtre d’un homme de 51 ans, en fin de semaine dernière en Floride. Lauren Wambles, une actrice porno plus connue sous le pseudo d’Aubrey Gold, est soupçonnée d’avoir participé à l’élimination de son petit ami. La jeune femme de 23 ans a été mise en examen pour complicité de meurtre. William Parker, 35 ans, est accusé de meurtre, et Jeremie Peters, 43 ans, de complicité de meurtre et maltraitance de cadavre.