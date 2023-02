OTAN: Une adhésion de la Finlande avant la Suède prend forme

OTAN : Une adhésion de la Finlande avant la Suède prend de plus en plus forme

Le secrétaire général de l’OTAN veut faire tomber les dernières réticences de la Turquie et de la Hongrie à propos de la candidature suédoise, mais la Finlande pourrait être acceptée avant sa voisine.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a pour la première fois évoqué publiquement, mardi, l’hypothèse d’une entrée de la Finlande avant la Suède dans l’alliance, tout en affirmant chercher à obtenir «le plus rapidement possible» les dernières ratifications de la Turquie et de la Hongrie pour les deux pays. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait suggéré, début février, pour la première fois, que «son» Parlement pourrait ratifier l’adhésion de la Finlande sans celle, déposée conjointement, de la Suède, fermement bloquée par Ankara.

«La question principale n’est pas de savoir si les adhésions de la Finlande et de la Suède sont ratifiées ensemble, mais qu’elles soient toutes deux ratifiées dès que possible», a déclaré Jens Stoltenberg lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’alliance, à Bruxelles. Le Norvégien, qui quittera son poste à l’automne, est «persuadé qu’elles le seront toutes les deux». «Je travaille dur pour qu’elles soient ratifiées le plus rapidement possible.»

Les dirigeants des 30 pays membres de l’OTAN ont pris la décision d’inviter la Suède et la Finlande à rejoindre l’alliance lors d’un sommet à Madrid, en juillet 2022. Trente pays ont signé les protocoles d’adhésion et 28 les ont ratifiés. Seules la Turquie et la Hongrie n’ont pas encore fait ratifier leur accord.