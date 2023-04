Ado attouchée par un inconnu à l’arrêt de bus

Ville de Nidau (BE).

Alors qu’une adolescente se trouvait à l’arrêt de bus Chemin Milan à Nidau (BE) jeudi 6 avril vers 13h40, cette dernière a été harcelée sexuellement. Un inconnu s’est approché d’elle et l’a abordée. D’après les déclarations de la jeune fille, l’homme l’a ensuite touchée de manière indécente sur le haut du corps. L’adolescente a pu se défendre en donnant un coup de pied dans le tibia de l’inconnu avant de s’enfuir, rapporte la police cantonale bernoise samedi dans un communiqué.

Cette dernière a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland afin de clarifier les faits et d’identifier l’homme. Celui-ci répond au signalement suivant: de peau claire, plutôt corpulent, âgé d’environ 40 ans et mesurant environ 1.80 m. Il portait des vêtements foncés au moment des faits et parlait le dialecte bernois.