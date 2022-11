États-Unis : Une ado balance son père infidèle, il se déchaîne sur elle

Après avoir forcé l’entrée, les policiers ont constaté que la télévision était détruite, des ordinateurs réduits en bouillie, que des instruments de cuisine étaient éparpillés un peu partout et que des meubles et habits d’enfants étaient disséminés aux quatre coins du logement. Le trentenaire, lui, était caché dans le placard de la salle de bains. Le père de famille présentait des traces de lacérations, qu’il s’était lui-même infligées aux bras et à la taille, explique WHNT .

Elle se précipite chez le voisin

Réfugiée chez un voisin, la fille de Christopher Andrighetti a expliqué aux enquêteurs que son père s’était déchaîné sur elle. La raison? L’adolescente a révélé à sa mère que son père avait créé un compte sur les réseaux sociaux et qu’elle le suspectait d’avoir une liaison. En apprenant cela, le trentenaire a pété les plombs et s’est mis à tabasser la jeune fille avec ses poings, une tringle à rideau de douche et un morceau de bois, avant de la projeter au sol, de la gifler et de lui lancer des objets – notamment des bouteilles en verre – dessus.