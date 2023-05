États-Unis: Une ado héroïque survit à une attaque de requin

C’était une belle journée à Fort Pierce (Floride), jeudi dernier. Ella Reed était assise dans l’eau avec une amie quand ce qu’elle a identifié comme étant un requin taureau a surgi. L’adolescente de 13 ans a juste eu le temps de dire à sa copine d’aller se mettre à l’abri avant que l’animal ne s’en prenne violemment à elle. «Je me souviens que je respirais très fort, et quand il s’est accroché à mon ventre j’ai eu le souffle coupé. Je me demandais ce qui était en train de se passer», confie Ella à Today .

Une fois hors de l’eau, l’Américaine a appelé sa famille à la rescousse via FaceTime. «Dans un premier temps, j’ai cru qu’elle plaisantait. Mais ensuite elle a parcouru son corps avec sa caméra. Je me suis figée et j’ai paniqué», raconte Devin Reed, sa mère. Conduite d’urgence à l’hôpital, Ella a dû se faire poser 19 points de suture, cinq au niveau du torse et quatorze sur une jambe. L’adolescente confie avoir du mal à trouver le sommeil après cette attaque, mais elle compte bien retourner à la plage et réaliser son rêve: devenir biologiste marine.