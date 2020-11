Covid en Italie : Une ado manifeste devant son école pour que celle-ci rouvre

Une élève de 12 ans se rend chaque jour devant son école à Turin, fermée car la région est classée en zone rouge. Elle y suit les cours à distance, installée sur une chaise et un bureau apportés par ses propres soins.

D’autres élèves

«Tout me manque»

«Quand ils ont annoncé que les écoles allaient fermer, je me suis dit que je ne pourrais pas supporter une autre année d’enseignement à distance. C’est difficile de se concentrer devant un ordinateur, et on ne peut pas suivre le cours comme on le ferait en classe», explique-t-elle, le visage masqué encadré de cheveux blonds. «Tout me manque de l’école: les cours en présentiel, regarder les professeurs dans les yeux et non à travers un écran, être en compagnie de mes camarades, me réveiller le matin et me préparer pour l’école au lieu de rester à la maison en pyjama devant un ordinateur».