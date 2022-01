France : Une ado séquestrée et violée, sauvée par son GSM

Une adolescente fugueuse de 14 ans a été libérée après avoir guidé les policiers jusqu'à ses agresseurs présumés en activant la localisation de son téléphone.

Une adolescente fugueuse de 14 ans, séquestrée et violée par deux hommes à Marseille, a finalement été libérée après avoir guidé les policiers jusqu'à ses agresseurs présumés en activant la localisation de son téléphone sur les réseaux sociaux, a-t-on appris dimanche de source policière. Interpellés vendredi dans l'appartement où a été retrouvée la jeune fille, les deux hommes, âgés de 26 et 64 ans, ont été déférés dimanche devant le parquet de Marseille pour «viols en réunion sur mineure et séquestration», après 48 heures de garde à vue durant lesquelles ils ont contesté les viols, parlant de relations sexuelles consenties.