Le Landeron (NE) : Une ado retrouvée morte dans l’appart’ de son amant quadra

Le corps sans vie d’une jeune fille a été levé dans l’habitation d’un homme, avec lequel elle entretenait une relation, connu pour trafic de stupéfiants.

L’âge de la victime, d’origine étrangère, se situe entre 12 et 15 ans et n’a pas pu encore être déterminé avec certitude, a indiqué lundi à Keystone-ATS la police neuchâteloise, confirmant une information d’Arcinfo. L’adolescente avait consommé de l’alcool et des stupéfiants.