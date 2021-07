«Seize printemps» - Une ado, un trentenaire et une romance aux airs rétro

Jeans, chemise blanche et naturel irrésistible – qui n’est pas sans rappeler Charlotte Gainsbourg dans «L’effrontée» – Suzanne traverse les journées, tout en n’étant pas vraiment là. Entourées de ses amies du lycée et de sa famille sans problème, elle se sent en décalage. Et puis elle croise Raphaël ­(Arnaud Valois), un acteur de théâtre plus vieux qu’elle, qui s’ennuie autant qu’elle. Ils tombent amoureux.