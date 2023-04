Canton de Fribourg: Une adolescente a disparu à Châtel-St-Denis

La personne disparue mesure 160 cm, est de corpulence mince, a de longs cheveux blonds et des yeux gris-verts. Elle porte une veste beige clair, un pull gris, un jeans bleu et des chaussures blanches. La police prie les personnes pouvant lui fournir des renseignements de la contacter au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.