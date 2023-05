Etats-Unis: Une adolescente blessée par balle à la tête pour un jeu de cache-cache

Les agents ont constaté qu’une fille de 14 ans «souffrait d’une blessure par balle à l’arrière de la tête». Elle a été transportée à l’hôpital pour des «blessures non létales». Les enquêteurs ont appris que plusieurs jeunes jouaient «à cache-cache dans le quartier et se cachaient sur la propriété d’un voisin», a poursuivi la police. Interrogé par les enquêteurs, David Doyle a expliqué «avoir vu des ombres à l’extérieur de sa maison» et être allé chercher son arme à feu à l’intérieur.