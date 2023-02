Australie : Une adolescente de 16 ans tuée par un requin dans une rivière

Une ado, qui a plongé dans une rivière pour nager avec des dauphins, a été attaquée par un requin et est décédée près de Perth, à l’ouest de l’Australie.

«Ils étaient sur des jet skis. Un groupe de dauphins aurait été vu dans les environs et la jeune fille aurait sauté dans l’eau pour nager avec les dauphins», a-t-il poursuivi. La famille de la jeune fille, originaire de Perth, est «totalement anéantie par la nouvelle» de ce drame «très, très traumatisant», a-t-il ajouté.

Appel à la prudence

Selon les experts, ce n’est pas courant de trouver des requins dans cette partie de la rivière, a indiqué Paul Robinson. Le gouvernement de l’État a appelé la population à faire preuve de «davantage de prudence « dans la rivière Swan et à respecter les fermetures de plages.

En février de l’an dernier, un moniteur de plongée britannique âgé de 35 ans, Simon Nellist, avait été dévoré au large de la plage de Little Bay à Sydney, première attaque de ce genre depuis 1963 dans la plus grande ville du pays. Selon Sports Australia, 4,5 millions d’Australiens nagent régulièrement et au moins 500’000 pratiquent le surf.