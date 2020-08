France Musulmane tondue de force: sa famille sera expulsée

Une jeune Bosniaque de 17 ans a été frappée et tondue par sa famille pour avoir fréquenté un garçon chrétien d’origine serbe. Les parents, l’oncle et la tante «seront reconduits à la frontière», a déclaré ce dimanche le ministre de l’Intérieur.

Les parents la jeune fille, son oncle et sa tante ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès à l’automne à Besançon. (Photo d’illustration)

Les parents, l’oncle et la tante d’une adolescente musulmane bosniaque qui l’ont violemment frappée et tondue à Besançon, dans l'est de la France, parce qu’elle fréquentait un chrétien d’origine serbe «seront reconduits à la frontière car ils n’ont rien à faire sur le sol national», a assuré dimanche le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.