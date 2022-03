Italie : Une adolescente se tue dans le «Tagada»

Une jeune fille de 15 ans a succombé à ses blessures après être tombée dans une attraction, samedi soir dans le Piémont.

Le manège où est survenu le drame a été mis sous séquestre et une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de l’accident et d’éventuelles responsabilités.ludo Le recueil des témoignages des adolescents présents sur le Tagada et des propriétaires du manège s’est poursuivi durant toute la nuit de samedi à dimanche. Sur décision du maire de Galliate, le parc d'attractions a été fermé pour cause de deuil. «Nous sommes choqués, c’est une véritable tragédie», a réagi Claudiano Di Caprio.