Nyon (VD): Une affaire de diamant volé digne d’un James Bond devant la justice

Gstaad ou la Russie: quand le vrai diamant a-t-il été vu pour la dernière fois?

Au cœur des preuves requises par la défense, une série de photos d’un voyage de mécènes en Russie, durant lequel la plaignante portait la bague en question, afin de répondre à cette question: jusqu’à quand était-ce toujours la vraie? Une expertise récente produite dans le dossier atteste en effet de la supercherie lors d’un cocktail au Palace de Gstaad (BE), onze jours après l’expertise faite par le prévenu. Une «griffe», déplacée de quelques microns, prouve que la pierre a été sortie et remplacée par une autre. La défense remet toutefois en cause cette expertise et demandait notamment l’audition d’un expert portant un avis «diamétralement opposé» sur la question. Cette réquisition a été rejetée par le tribunal.