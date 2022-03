Justice : Une affaire de mère infanticide bouleverse la Grèce

Alors qu’elle comparaît devant la justice pour l’empoisonnement de son aînée, une femme est également soupçonnée d’avoir tué ses deux plus jeunes filles. Des manifestations secouent le pays.

Substance vétérinaire

La jeune femme est poursuivie pour l’«homicide volontaire» de sa fille aînée, décédée en janvier à l’âge de 9 ans, a-t-on appris de source judiciaire. Une autopsie et des examens toxicologiques ont permis de détecter la présence d’une substance vétérinaire sur sa dépouille, déclenchant des poursuites pénales à l’encontre de la mère. La deuxième fille de la suspecte est décédée il y a trois ans, à l’âge de 3 ans et demi, et la petite dernière est morte en mars 2021, à l’âge de 6 mois.