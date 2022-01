Valais – Une affaire pénale pourrait repartir de zéro

Un Kosovar de 31 ans est accusé d’agression, de lésions corporelles simples, de menaces, de violation de la Loi fédérale sur les armes et de rixe. Le citoyen chablaisien a reconnu les faits devant le Tribunal de Sierre (VS), ce lundi. Il pourrait écoper de 22 mois de prison avec sursis.

Le principal volet de l’affaire remonte au 8 février 2014, à la sortie d’une boîte de nuit de Crans-Montana. Constatant qu’un inconnu était en train de se faire tabasser par six hommes, une jeune femme a voulu intervenir. Mal lui en a pris, puisqu’un des comparses – le prévenu – s’est mis à la rouer de coups. Deux amis de la jeune Genevoise sont alors venus à sa rescousse. En sous-nombre, ils ont également subi des violences physiques. Tous ont porté plainte.

Quelques minutes plus tard, le groupe de six hommes s’en est pris verbalement à des agents de sécurité. Le ton est suffisamment monté pour l’un d’eux utilise un spray au poivre. Trois mois plus tard, la bande a remis le couvert en agressant, à coups de couteau, un agent de sécurité d’un bar de Sion.