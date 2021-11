De la couleur pour la 56e édition du Montreux Jazz

Montreux Jazz Festival : Une affiche colorée pour la 56e édition

Le Montreux Jazz Festival a dévoilé son visuel pour 2022. Il est le fruit de l’artiste Française Camille Walala.

Le mythique festival vaudois a dévoilé mardi 30 novembre 2021 son affiche. Colorée, elle est le fruit du travail de l’artiste française Camille Walala. «Entre pop art et constructivisme, le collage numérique de Camille retranscrit l’énergie du Festival en explorant ses contrastes et sa diversité. Les aplats de couleurs unies côtoient des motifs texturés tels des confettis. Les teintes vives s’érigent parmi les rayures noires et blanches, évoquant çà et là les touches d’un piano», décrit l’événement, qui avait tiré un bilan positif de son édition réduite en 2021, dans son communiqué.