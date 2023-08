Elections fédérales: Une affiche XXXL pour la campagne du Vert Raphaël Mahaim

La droite s’amuse et mise sur le «paraître ensemble»

UDC, PLR et Centre miseront eux sur des visuels communs, avec les portraits des deux candidats ensemble. «C’est très important pour nous», affirme Kevin Grangier. «Mais nous nous contenterons d’affiches plus modestes et de bâches de 3x2 mètres que nous placerons via notre vaste réseau dans tout le canton».