Football: Une affluence record est attendue ce dimanche à la Tuilière

Un match de Challenge League peut aussi attirer la grande foule en Suisse romande. Mais pour cela, il est indispensable que l’événement soit exceptionnel. Ce qui sera le cas du grand derby vaudois qui mettra aux prises, ce dimanche (16h30), le Lausanne-Sport, club phare du canton et actuel troisième au classement, à Yverdon Sport, l’étonnant et séduisant leader du championnat.

«Mardi, nous avions d’ores et déjà vendu plus de 8000 billets, se réjouit Vincent Steinmann. A ce rythme, je pense que nous atteindrons sans trop de problème la barre des 10000 spectateurs. Et si les gens continuent de se mobiliser comme ils le font depuis quelques jours, on peut rêver d’un stade de la Tuilière qui affichera complet ou presque. Notre ambition est que quelque 12000 personnes, sur les 12500 que peut accueillir l’enceinte, soient présentes pour ce qui sera la grande fête du football vaudois. En fait, seul le secteur de 700 places réservé aux supporters yverdonnois risque de ne pas être complet.»