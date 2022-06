Football: Une affluence record mais un nouveau revers pour la Suisse

Deuxième période à sens unique

Après la pause, avec les sorties de Lia Wälti et Crnogorcevic, les choses se sont compliquées pour les Helvètes. Bien décidées à fêter une victoire avant le début de leur tournoi, les Anglaises ont mis une énorme pression. Et les buts ont commencé à tomber: Russo de la tête (56e), Stanway sur un penalty généreusement accordé (74e), England (76e) et Scott (90e+3) toutes deux de la tête, ont concrétisé au tableau d’affichage la domination des protégées de Sarina Wiegman.

L’équipe de Suisse débarquera donc la semaine prochaine en Angleterre sans aucune victoire au compteur cette année. Elle devra réaliser plusieurs exploits pour se sortir d’un groupe C qui comporte le Portugal (invitée à la place de la Russie), la Suède (meilleure équipe européenne du classement FIFA) et les Pays-Bas (championnes d’Europe en titre). Une victoire le 9 juillet contre les Lusitaniennes sera nécessaire pour lancer son tournoi. Et faire rêver les fans, toujours plus nombreux à soutenir les Suissesses.