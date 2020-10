Nagorny Karabakh : «Une agression contre la population civile»

Arméniens et Azerbaïdjanais s’accusent de bombardements malgré la trêve signée samedi matin. Des bombardements arméniens nocturnes font 7 morts en Azerbaïdjan.

Forces arméniennes séparatistes du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise s’accusaient mutuellement dimanche de bombarder des zones civiles, faisant des victimes, au deuxième jour dimanche d’une trêve humanitaire qui ne s’est toujours pas installée.

L’Azerbaïdjan a fait état de sept civils tués et 33 blessés dans le bombardement nocturne de la deuxième ville du pays, Gandja, à une soixantaine de kilomètres du front et qui avait déjà été visée à plusieurs reprises depuis une semaine.

Accusations et contre-accusation

«Une pierre m’est tombée sur le visage, j’ai ouvert les yeux et une autre pierre est tombée. Je me suis dit, c’est quoi ça, et je ne pouvais rien voir, tout était dans un nuage de poussière», raconte une voisine, Akifa Baïramova, 64 ans, l’œil au beurre noir après avoir été frappée par des débris dans son sommeil.