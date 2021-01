France : Une agression ultraviolente sans précédent

Un ado de 15 ans a été sauvagement roué de coups et grièvement blessé par une bande de jeunes, il y a une semaine à Paris. L’indignation est générale.

Une longue intervention à l’hôpital

Yuriy a subi une opération de six heures à l'hôpital Necker. Sa vie n’est plus en danger, selon les médias français. La mère du jeune homme a raconté à BFMTV que son fils souffrait de polytraumatismes. «Ils lui ont ouvert le crâne, ils lui ont cassé le bras, le doigt, l'épaule et les côtes», a indiqué la femme d’origine ukrainienne. Même si la vie de l’ado n’est plus en danger, les séquelles éventuelles de l’agression dont son fis a été victime inquiètent beaucoup la mère. «Ce qui est dur c’est qu’on ne sait pas comment on va le retrouver, s’il va revenir parmi nous comme il était avant», a déclaré à la chaîne française celle qui a lancé un appel à témoins pour retrouver les agresseurs et «pour qu’aucun enfant ne subisse ce que mon fils a subi».