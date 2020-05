En hommage à Juice WRLD

Une aide aux victimes de troubles mentaux

Le rappeur Juice WRLD est décédé en décembre dernier des suites d'une overdose. Sa mère cherche maintenant à aider ceux qui comme lui souffrent d'addiction, d'anxiété et de dépression.

Juice WRLD, Jarad Higgins de son vrai nom, est décédé l'an dernier des suites d'une overdose. Depuis, sa mère, Carmela Wallace, a décidé de créer Live Free 999, un fonds qui a pour but de soutenir les programmes qui viennent en aide aux jeunes qui souffrent de problèmes d'addiction, d'anxiété et de dépression.

Carmela Wallace espère ainsi honorer l'héritage de son fils. « Des jeunes gens de par le monde étaient vraiment touchés par la musique de Jarad parce qu'il parlait de problèmes et de situations qui résonnent profondément en eux, a-t-elle déclaré dans un communiqué. J'étais consciente de sa lutte contre l'addiction, l'anxiété et la dépression; nous avons eu de nombreuses conversations à propos de ces problèmes. Je sais qu'il voulait vraiment être libéré des démons qui le torturaient. J'ai pris la décision, après sa mort, de partager son combat avec le monde dans le but d'aider les autres.»