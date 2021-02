Une légalisation du travail au noir?

Les travailleurs sans statut légal sont aussi concernés, ce qui a poussé l’UDC et le MCG à déposer un référendum. «Si on indemnise les sans-papiers, on donne une existence légale au travail au noir, estime le député UDC Stéphane Florey. C’est une légalisation de cette pratique. On ne peut pas accepter ça. D’autant plus que ces personnes ont d’autres possibilités, comme se tourner vers l’Hospice.» Un point de vue soutenu par le PLR. Son président, Bertrand Reich, regrette que la proposition de dénoncer les «patrons voyous» n’ait pas été retenue, car cela «déresponsabilise les employeurs qui n’ont pas assumé leurs obligations. L’État se substitue à eux et leur accorde ainsi une impunité.»