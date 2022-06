Une aide gratuite pour éviter aux pédophiles de passer à l’acte

«Eviter de devenir un délinquant»

Face à ce constat, l’an dernier, des experts de quatre institutions psychiatriques – à Genève, Bâle, Zurich et Frauenfeld – ont créé l’association «Kein Täter werden» (ndlr: «Ne pas devenir un délinquant»). Objectif: prendre en charge les pédophiles afin d’éviter qu’ils passent à l’acte.

En juin 2021, Zurich a été le premier à sauter le pas avec la mise en place d’un service de prévention gratuit. Un an plus tard, le projet est en cours d’élaboration à Genève. «Nous sommes en train de budgétiser le dispositif. Si tout va bien, nous ferons une demande de financement auprès du Canton d’ici la fin de l’année», confie le spécialiste des HUG.

Une helpline et un suivi gratuit

Le programme s’adresse à des personnes qui n’ont pas commis de délits. Mais pour cela, il faut les inciter à venir consulter d’elles-mêmes. «Nous prévoyons de faire une campagne de sensibilisation pour les y encourager.» Une hotline pour apporter soutien et conseils fait aussi partie du package. Vient ensuite l’aide spécialisée gratuite et anonyme. «Le suivi psychothérapeutique vise à réduire les risques de délinquance. La première étape, c’est l’acceptation de ce trouble. La seconde, c’est d’apprendre à contrôler et gérer ce désir», détaille l’expert.