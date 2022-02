Genève - Une aide pour garder son appart en cas de coup dur

Une réponse immédiate

Le soutien financier sera accordé dans un laps de temps très court afin d’interrompre la mise en demeure. En effet, lors d’un retard de paiement, «un rappel est d’abord envoyé, puis une mise en demeure. Celle-ci laisse 30 jours pour régler la facture. Passé ce délai, le bail peut être résilié», explique Christophe Aumeunier. Un travail d’information auprès des personnes concernées est primordial, estime le président de l’Asloca, Alberto Velasco. «Souvent les gens ne savent pas que payer son loyer est impératif et ne peut pas être remis à plus tard. C’est un couperet qui tombe. Beaucoup de personnes démunies n’ouvrent même plus leur courrier.»