Les discothèques, dancings et cabarets genevois vont finalement être aidés. L’Etat et les représentants du monde de la nuit ont signé lundi un protocole d’accord pour réduire les conséquences financières de la fermeture des établissements nocturnes promulguée le 31 juillet et prolongée jusqu’au 16 novembre, au moins .

Selon cet accord, une partie des frais généraux de ces établissements seraient pris en charge, comme le loyer, les assurances liées à leur activité commerciale, leurs abonnements de télécommunication et les factures des Services industriels. L’aide de l’Etat concerne également les charges fixes de type cotisations sociales et LPP, contrats de location sur le matériel et les machines, frais fiduciaires et stocks périmés. L’accord prévoit en outre, pour toute la durée de la crise Covid, une «collaboration reposant sur la concertation» pour les décisions à venir. En contrepartie, les milieux de la nuit «s’engagent sur l’honneur à ne pas licencier leur personnel pour des motifs liés à la crise économique et sanitaire».