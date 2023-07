Haute-Savoie (F): Une aînée se noie dans le Léman

Une femme âgée de 80 ans s’est noyée dans le Léman, mardi matin, au large de la commune de Meillerie (F), entre Evian et Saint-Gingolph. Cette habitante a été retrouvée en arrêt cardiovasculaire, indique «Le Dauphiné Libéré». La famille de l’octogénaire, qui avait l’habitude de nager quotidiennement dans le lac, a alerté les secours à 10h30. Un important dispositif a été déployé: une quinzaine de pompiers, des gendarmes, des sauveteurs, ainsi qu’un drone, des chiens et des plongeurs étaient présents sur les lieux. La cause précise de la noyade n’est pas connue pour l’instant.