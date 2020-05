Genève

Une aînée sous médocs accusée d’un choc mortel

Une octogénaire doit répondre d’homicide par négligence. Elle avait mortellement percuté un motard à Vernier (GE), en 2014.

Le soir des faits, cette dernière, alors âgée de 77 ans et sous l’emprise de médicaments contenant de la codéine, avait assisté à un concert et rentrait chez elle. À la hauteur d’une station de lavage, elle a voulu prendre le sens opposé. Elle est ainsi montée sur le trottoir avec son véhicule, puis a fait une marche arrière avant de se réengager sur la route à quatre voies. C’est là qu’un motocycliste, un garagiste de 33 ans, a été percuté par la voiture. Projeté à 35 mètres, ce père d’une fillette de 3 ans est décédé sur place.

Double de la vitesse autorisée

Pour la procureure Rita Sethi-Karam, «rien ne permet de dire que les médicaments ont joué un rôle. Ils étaient en phase d’élimination», a-t-elle relevé, mettant en cause la vitesse de la victime: sur les 300 derniers mètres, le motard roulait à 118 km/h sur un tronçon limité à 60, a souligné le Parquet, qui a réclamé l’acquittement partiel. «L’essentiel n’est pas que le motard ait fait une faute ou non, a ajouté, de son côté, Me Daniel Kinzer, un des avocats de l’accusée. L’essentiel, c’est que pour ma cliente, cet accident était imprévisible.» La défense a sollicité un acquittement complet.