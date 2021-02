États-Unis : Une alerte enlèvement pour… Chucky et son fils

Le Département de la sécurité publique du Texas a diffusé un étrange avis de recherche, la semaine dernière. Il s’agirait d’une regrettable erreur.

L’alerte enlèvement contenait une photo de Chucky brandissant un couteau de cuisine. Dans la description, on pouvait lire que la poupée avait 28 ans et qu’elle portait une salopette bleue par-dessus un pull multicolore rayé. On apprenait également que le personnage diabolique pesait 7 kilos et mesurait 95 centimètres. Sous la rubrique «race», il était indiqué: «Autre: poupée». Évidemment, la poupée tueuse en série n’était pas en fuite et son fils flippant n’était pas porté disparu.