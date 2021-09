Crise migratoire : Une Algérienne enceinte et ses cinq enfants secourus au large de l’Espagne

Cette famille fait partie des quelque 300 personnes voyageant à bord d’une vingtaine d’embarcations interceptées en Méditerranée ces dernières 24 h.

Une femme enceinte de 8 mois et ses 5 enfants ont été secourus au large d’Alicante. La famille se trouvait parmi près de 200 migrants interceptés ces dernières heures près des côtes espagnoles.

Une Algérienne enceinte et ses cinq enfants ont été secourus au large des côtes de l’Espagne avec près de 300 autres migrants ces dernières heures, a-t-on appris mardi auprès de la Croix-Rouge et des autorités.

Cette femme, «enceinte de huit mois», a dû être hospitalisée car elle souffrait de douleurs abdominales, a expliqué une porte-parole de la Croix-Rouge. Elle se trouvait parmi 91 migrants secourus au large de la province d’Alicante (Sud-Est), à bord de six embarcations.

Ces migrants étaient majoritairement Algériens mais un bateau, intercepté avec quatre femmes et six enfants à bord dont un bébé de sept mois, transportait principalement des Syriens.

Nombre d’arrivées en hausse

Alors que les contrôles ont été renforcés dans le détroit de Gibraltar, qui sépare l’Espagne du Maroc, la route migratoire partant d’Algérie a pris de l’ampleur ces derniers mois, selon les ONG et les autorités.

Au total, 10’701 migrants sont arrivés sur les côtes d’Espagne continentale ou des Baléares entre janvier et mi-septembre, soit 1680 de plus que sur la même période de l’an dernier, selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur. 11’060 autres ont atteint l’archipel des Canaries, soit plus du double que les 5090 arrivés sur la même période de 2020.