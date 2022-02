Après l’aide aux médias refusée : Une alliance d’ores et déjà formée contre la future initiative «No Billag 2»

Une vingtaine de politiciens alémaniques et de personnalités de la culture et de l’économie se sont alliés pour combattre le texte de l’UDC qui veut diminuer de moitié la redevance radio-TV.

Elle n’est pas encore lancée qu’un comité alémanique veut déjà la combattre. Elle, c’est une initiative que projette l’UDC depuis l’été dernier et que le conseiller national Gregor Rutz a confirmée dimanche à la radio SRF après le refus par le peuple de l’aide aux médias . Le parti souhaite en effet diminuer de moitié la redevance radio-TV Serafe. Motif: si la SSR est nécessaire, elle fait trop de choses dans des domaines où le privé est présent, estime-t-il. Pour le coup, 23 personnalités alémaniques de la politique, de la culture, de l’économie et de la société civile se sont regroupées au sein de l’Alliance pour la diversité des médias.

Quatre ans après No Billag, c’est une nouvelle attaque frontale contre la diversité des médias, explique l’Alliance dans son communiqué . Pour rappel, après une campagne très intense, les Suisses avaient dit non en mars 2018 à cette initiative qui visait à supprimer la redevance radio-TV. Le rejet avait été clair: près de 72% des citoyens s’y étaient opposés.

Une ouverture surprise «comme aux échecs»

Pour le coup, au lieu d’attendre et de laisser le champ libre à l’UDC, l’Alliance a décidé de passer à l’offensive. «C’est comme aux échecs: celui qui fait une ouverture surprise a l’avantage», estime l’ancien sénateur Joachim Eder (PLR/ZG). Il indique que le but est de fédérer ainsi dès le début la résistance contre No Billag 2.

Dans une Suisse de petite taille et quadrilingue, il n’est pas possible de financer sur le marché libre des formats de fond, des sujets culturels et des productions maison, estime encore le sénateur. Il en va de même pour les reportages culturels et les productions propres, mais aussi pour les grands événements en direct comme les courses du Lauberhorn, les fêtes de lutte ou les Jeux olympiques.