France : Une Alpine de la gendarmerie se plante sur l'A4

«Carton rouge pour la gendarmerie 55 (de la Meuse, ndlr), accident en cours sur A4, sortie Fresnes en Woëvre, défaut de maitrise et une Alpine en moins»: le cliché posté par un chauffeur sur Facebook a fait le tour des sites auto spécialisés. On y voit une Alpine A110 de la gendarmerie, sur le toit, dans un champ. On ignore encore les circonstances de l'accident mais ses occupants semblent avoir pu sortir indemnes de l'habitacle.